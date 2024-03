Libia-Tunisia: scontri fra milizie rivali, chiuso il confine tra i due Paesi “fino a nuovo ordine” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Jalel Harchaoui, ricercatore specializzato in Libia, la chiusura del valico di Ras Jedir rappresenta “un episodio umiliante per il ministero dell’Interno del Gun”. In una serie di messaggi su X (ex Twitter), Harchaoui ha ricordato che nell’ultimo anno le tensioni lungo le principali risorse territoriali degli Amazigh (i berberi), vale a dire il valico di Ras Jedir e il terminal di esportazione del complesso gasifero di Mellita, non hanno fatto altro che peggiorare. Prima “il Gun lasciava in pace gli Amazigh, ma le cose sono cambiate tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023”, aggiunge l’analista, sottolineando come adesso gruppi come gli Amazigh di Zuwara e le tribù Awlad Bu Hmeira e Awlad Saqr di Zawiuah, un tempo rivali, siano accomunati da un nemico condiviso: il Governo di unità nazionale di Tripoli. (Res)