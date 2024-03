Venezia: Gdf sequestra discarica e rifiuti pericolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del comando provinciale di Venezia, nel corso di alcuni interventi a tutela dell'ambiente e della salute, hanno sequestrato un'area privata di oltre 2.700 metri quadrati, sita nel comune di Dolo, utilizzata come discarica abusiva di rifiuti di vario genere. A seguito del sequestro è stato denunciato un soggetto romeno per la presunta gestione dello spazio e dei rifiuti. Inoltre, nella zona di Marghera, i finanzieri hanno sequestrato oltre 650 chilogrammi di cemento-amianto eternit contenuti in un container abbandonato. Come riporta una nota, "la persona individuata quale responsabile è stata deferita in stato di libertà all'Autorità giudiziaria, per gestione di rifiuti non autorizzata e per violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari". I finanzieri, nel territorio di Mirano, hanno individuato, all'interno in un'impresa specializzata nella fabbricazione di mobili non metallici per uffici, lo smaltimento scorretto dei rifiuti. In questo caso, "sono stati sequestrati tre camini collegati a otto macchinari, quali punti di emissione inquinante in uso allo stabilimento della società ispezionata nonché 800 metri cubi di rifiuti industriali, di cui 500 classificati come pericolosi, e stoccati presso i medesimi locali" e il titolare dell'attività e il responsabile della gestione sono stati denunciati. (Rev)