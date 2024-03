Sardegna: Adiconsum, Pasqua con prezzi maggiorati per i sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una Pasqua con prezzi maggiorati per i sardi. Secondo un'analisi condotta da Adiconsum Sardegna, i prezzi al dettaglio dei beni alimentari sono aumentati in media del 4,1 per cento rispetto all'anno precedente. In particolare, le uova di cioccolato registrano picchi di aumento del 15/20 per cento, mentre per la colomba si parla di un incremento del 5/10 per cento. Aumenti del 3,5 per cento anche per le bevande. Per chi opta per un pranzo al ristorante, l'aumento non sarà trascurabile e sarà del 4.3 per cento, con punte del 5,4 per cento a Olbia-Tempio. Per coloro che preferiscono trascorrere la Pasqua rimanendo sull'isola, c'è da fare i conti con i rincari sugli hotel e le strutture ricettive. Rispetto all'anno precedente, i prezzi medi sono aumentati del 4,7 per cento, con un picco del 13,3 per cento a Olbia. (segue) (Rsc)