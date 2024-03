Sardegna: Adiconsum, Pasqua con prezzi maggiorati per i sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i forti aumenti degli ultimi due anni, i prezzi al dettaglio continuano a salire in Sardegna, seppur a un ritmo meno sostenuto e questo avrà un impatto sulle spese delle famiglie durante le festività pasquali, come dichiara il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu. L'associazione dei consumatori ha stilato un decalogo per aiutare le famiglie sarde a risparmiare. Tra i consigli: pianificare in anticipo il menu e la quantità di cibo necessaria, evitare gli acquisti dell'ultimo minuto, fare una lista dettagliata della spesa, privilegiare prodotti di stagione e a chilometri zeto, confrontare le offerte dei supermercati senza farsi ingannare dalle promozioni 3 per 2, preferire i mercati contadini per la frutta e la verdura, valutare il prezzo delle uova e delle colombe al chilo anziché al singolo pezzo, e non sprecare gli avanzi. (Rsc)