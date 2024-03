Ue: risoluzione Avs, subito cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina, stop invio armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanza verdi e sinistra impegna il governo ad "arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso" e a "sollecitare il Consiglio europeo affinché esiga il pieno rispetto del diritto internazionale da parte di Israele, supportando indagini oggettive della Corte penale internazionale sulle violazioni e sui crimini di guerra, definisca sanzioni commisurate a tali violazioni". E' quanto si legge nella risoluzione di Avs sulle comunicazioni rese in Senato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Per Avs occorre interrompere "qualsiasi fornitura di armamenti e tecnologia utilizzabile a fini bellici nel rispetto della posizione comune 2008/944/Pesc del Consiglio, dell'8 dicembre 2008 e chieda la sospensione dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea e lo Stato di Israele nel rispetto dell’articolo 2 e fino all'applicazione di un cessate il fuoco di lunga durata" oltre a "sbloccare urgentemente i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa)". (segue) (Rin)