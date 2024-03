Ue: risoluzione Avs, subito cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina, stop invio armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul conflitto in Ucraina Avs occorre "un protagonismo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina "e una "forte iniziativa dell’Unione per il cessate il fuoco e l’avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale. Anche in questo caso, Avs chiede si sospendere "la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all’Ucraina e a sollevare in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche ricorso all’European Peace Facilty a questo fine" ma anche di supportare la "popolazione civile ucraina". Nel quadro di un sistema di sicurezza e difesa europeo resta la richiesta di "razionalizzazione e la riduzione complessiva della spesa militare" e assicurare poi "un effettivo potere di controllo democratico e di bilancio al Parlamento europeo". Alleanza verdi e sinistra non manca poi di chiedere che l'esecutivo si impegni affinché il Consiglio europeo riveda "la propria posizione sul patto sulla migrazione e l'asilo, cercando di costruire al suo posto un approccio più solidale alla gestione dei fenomeni migratori" e non confermi "il memorandum d'intesa del 16 luglio 2023 su un partenariato strategico e globale tra l'Ue e la Tunisia, l’accordo di partenariato strategico Ue-Egitto siglato il 17 marzo e, più in generale, di mettere fine agli accordi di esternalizzazione nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione". (Rin)