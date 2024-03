Sud Sudan: Onu, numero denunce per violenze a civili in aumento del 35 per cento a fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone che hanno presentato denuncia per le violenze subite in Sud Sudan negli ultimi tre mesi del 2023 è aumentato del 35 per cento, con almeno 406 persone uccise nel periodo considerato a causa dei conflitti intercomunitari. Lo afferma un rapporto pubblicato dalla Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss), che ha recensito inoltre 293 persone ferite, 100 rapimenti e 63 vittime di violenza sessuale. Secondo il rapporto, la grande maggioranza delle violenze subite dai civili è da attribuire alle milizie comunitarie, episodi che rappresentano l’86 per cento del totale. Più della metà delle persone colpite dalle violenze sono state coinvolte in attacchi di ritorsione legati alla disputa sul confine tra le fazioni rivali del gruppo etnico Dinka – i Twic Dinka dello Stato di Warrap – e i Ngok Dinka della zona petrolifera di Abyei, contesa fra Sudan e Sud Sudan. (segue) (Res)