Sud Sudan: Onu, numero denunce per violenze a civili in aumento del 35 per cento a fine 2023 (2)

- In quest’area, si legge, negli ultimi tre mesi dello scorso anno sono morte 263 persone e 186 sono rimaste ferite a causa delle violenze. “Il conflitto intercomunitario continua a causare danni immensi alle comunità in tutto il Paese”, ha affermato Nicholas Haysom, capo dell’Unmiss parlando del Sud Sudan. Il Paese è chiamato a tenere le elezioni entro la fine dell’anno, le prime dall’accordo di pace del 2018 tra il presidente Salva Kiir Mayardit e il suo ex rivale ed attuale vice Riek Machar, che ha posto fine a un conflitto quinquennale nel quale sono state uccise centinaia di migliaia di persone. Il Sud Sudan ha dichiarato l’indipendenza dal Sudan nel 2011, diventando lo Stato più giovane al mondo. La regione di Abyei è contesa da allora. (Res)