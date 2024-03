Pnrr: Iv, ecco i nostri emendamenti al decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Italia viva "con un giorno di anticipo ha depositato gli emendamenti al disegno di legge di conversione del Dl Pnrr, attualmente in esame presso la commissione Bilancio della Camera". Lo comunica l'ufficio stampa di Italia viva. "Tra le principali proposte vi è l'estensione a tutti i soggetti attuatori dell'ampliamento dell'anticipazione dal 10 per cento al 30 per cento; la previsione di termini perentori (con sanzioni ai dirigenti) per il mancato rispetto delle procedure per la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione (Pa) e l'estensione a regioni e aziende sanitarie; la garanzia del mantenimento dello stesso importo dell'anno scorso per quanto concerne i contributi straordinari ai comuni oggetto di fusione; la cancellazione dell'operazione Poste-Pago Pa (in quanto gravemente lesiva dei profili di tutela della concorrenza); per quanto riguarda il Cnel, la cancellazione delle assunzioni e la deroga per l'attribuzione di incarichi a pensionati; un folto pacchetto per rendere più semplice ed esteso il credito di imposta Transizione 5.0 per gli investimenti in efficientamento energetico (tra cui l'abolizione del divieto di non-cumulabilità con la agevolazione per la Zes unica); il ripristino delle risorse per i contratti di sviluppo". (Rin)