Haiti: Filippine alzano livello allerta e sollecitano rimpatri (2)

- Haiti sta attraversando una gravissima crisi politica, di sicurezza, economica e umanitaria. Dopo le dimissioni del primo ministro e presidente ad interim Ariel Henry è ancora in corso la trattativa fra le diverse forze politiche per formare un governo di transizione che guidi il Paese verso le elezioni, come concordato con la Comunità dei Caraibi (Caricom). Tuttavia, continuano a verificarsi manifestazioni promosse dagli attori politici e dai membri di bande criminali che si oppongono a questa soluzione. Primo fra tutti Jean Michel Moise, figlio del presidente Jovenel Moise assassinato nel 2021, e capo del gruppo Petit Dessalines, che sostiene la necessità di far scegliere “al popolo di Haiti” il proprio presidente, senza interventi della comunità internazionale. (Fim)