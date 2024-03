Serbia: "4zida", in 5 anni prezzo medio appartamenti aumentato di 75 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto a cinque anni fa comprare ora un appartamento in Serbia costa 75 mila euro in più, cioè quanto il valore di un immobile di 50 metri quadrati nella città di Nis. Lo riporta un'analisi realizzata dal portale immobiliare specializzato "4zida" sull'aumento dei prezzi del mercato immobiliare nel Paese balcanico, dall'inizio della pandemia da coronavirus a oggi. La ricerca rileva che mentre nel 2019 gli acquirenti in Serbia potevano acquistare due appartamenti di 50 metri quadri, uno nella capitale Belgrado e uno a Nis, per 125 mila euro ciascuno, l'anno scorso con la stessa somma era appena possibile acquistare un solo appartamento, della stessa metratura, a Belgrado. Secondo il portale l'esempio illustra al meglio l'aumento dei prezzi della metratura nel Paese balcanico rispetto al periodo precedente alla pandemia da coronavirus e alla crisi causata dal conflitto in Ucraina. Dall'analisi dei prezzi degli appartamenti pubblicizzati a Belgrado emerge che lo scorso anno il prezzo medio al metro quadrato nella capitale era di circa 2.500 euro, ovvero un aumento di ben 800 euro rispetto al 2019. L'anno scorso quindi a Belgrado un appartamento medio di 50 metri quadrati costava 40 mila euro in più rispetto a cinque anni fa. La differenza risulta ancora maggiore a Nis, poiché in questa città il prezzo al metro quadrato è quasi raddoppiato nello stesso periodo, da 832 euro a 1.530 euro.(Seb)