Difesa: forze Israele formano nuova brigata regionale al confine con Siria e Libano

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la formazione di una nuova brigata regionale al confine tra Israele, Siria e Libano, "come parte della risposta operativa alla situazione sul confine settentrionale". Lo hanno riferito oggi le stesse Idf in una nota, spiegando che la Brigata "HeHarim" (Le montagne), sarà incaricata delle aree del Monte Hermon e del Monte Dov, sotto la 210esima Divisione "Bashan", in sostituzione dell'attuale 810esima Brigata regionale "Hermon". Il colonnello Liron Appleman sarà il comandante dell'unità. "La brigata sarà specializzata nel combattimento su terreni ostici e nella guerra in aree montuose", e "inizierà la sua attività nelle prossime settimane", si legge nella nota. (Res)