Veneto: assessore Cultura, giornata Colli Veneti contribuisce a sviluppo turismo sostenibile

- "È finalmente arrivato il momento di tornare a festeggiare i nostri Colli Veneti che, dopo il successo delle due passate edizioni, ci ridanno la possibilità di scoprire e promuovere il patrimonio culturale, storico, naturalistico ed enogastronomico collinare del Veneto attraverso i numerosi eventi in programma per il 2024”. Lo ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore alla Cultura della Regione Veneto, presentando oggi la terza edizione della “Giornata dei Colli Veneti”, che verrà celebrata domenica 24 marzo, a Soave (Vr). “L'istituzione della Giornata dei Colli Veneti da parte della Regione del Veneto – ha proseguito - rappresenta un importante strumento per far conoscere al pubblico la ricchezza, la diversità, l'ospitalità più genuina e autentica di queste aree. La promozione dei colli veneti, oltre a valorizzare un patrimonio ricco di storia, natura e cultura contribuisce a sviluppare un turismo sostenibile e responsabile, che valorizzi le risorse naturali e culturali senza comprometterne l'integrità, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali”. (segue) (Rev)