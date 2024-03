Veneto: assessore Cultura, giornata Colli Veneti contribuisce a sviluppo turismo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'economia del territorio – ha sottolineata – ne trae sicuro beneficio, basti pensare alle produzioni vinicole, dall'artigianato, dalle tradizioni eno-gastronomiche e culturali, dalle bellezze paesaggistiche: risorse uniche che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione di questi luoghi speciali, adesso raggiungibili comodamente grazie alla Pedemontana Veneta e percorsi da una miriade di piste ciclabili e di sentieri attrezzati". "Il nostro auspicio – ha aggiunto – è di continuare su questa strada con altre iniziative sempre più incisive e di richiamo, che mettano in risalto quello scrigno di bellezze inesauribile che è il Veneto, prima regione turistica di Italia. Un grazie quindi agli enti pubblici e privati che si sono attivati per la Giornata dei Colli Veneti e a Giovanni Follador, Presidente regionale di Unpli Veneto (Unione Nazionale delle Pro Loco di Italia) e a tutti i volontari che per questo specifico progetto rappresentano, collegano e mettono in rete le colline del Veneto. Ringrazio, inoltre, il consigliere Marco Zecchinato, primo firmatario della L. R. n. 25/2021 che ha istituito la festa e il Sindaco di Soave, Matteo Pressi, per l'ospitalità". (Rev)