Senegal: presidenziali, capo missione elettorale Cedeao arrivato a Dakar

- Il capo della missione elettorale della Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao), Ibrahim Gambari, è arrivato a Dakar in vista del primo turno delle elezioni presidenziali, in programma domenica prossima 24 marzo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Apa” aggiungendo che l’ex ministro degli Esteri nigeriano "ha espresso la sua felicità ed il suo onore di guidare questa missione nell'accogliente terra del Senegal, rinomata da decenni come modello di democrazia per l'Africa occidentale", auspicando che il processo in corso “si svolga in condizioni pacifiche e nel rispetto dei principi, delle norme e degli standard regionali e internazionali". Inizialmente fissate per il 25 febbraio, le elezioni presidenziali in Senegal sono state rinviate dal presidente Macky Sall a data da destinarsi, decisione bocciata dal Consiglio costituzionale che - dopo una crisi politica durata settimane - le ha riprogrammate per domenica prossima. (segue) (Res)