Roma: frana su strada tra Monte Compatri e Rocca Priora, verifica istituzioni su posto

- Una frana si è verificata nella tarda serata di ieri sulla 72ma strada provinciale che collega i Comuni di Monte Compatri e Rocca Priora, nel territorio provinciale di Roma. Il distacco di alcuni materiali si è verificato nella tarda serata di ieri e tuttoria la strada è chiusa al traffico. A riferirlo in una nota è la delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia, che spiega: Continuano incessanti le interlocuzioni, con la predisposizione di tutti gli atti necessari alla messa in sicurezza, per la gestione della viabilità sulla strada, interessata da una frana nella tarda serata di ieri. Questa mattina, insieme al sindaco di Monte Compatri Francesco Ferri, siamo stati sul posto con i tecnici di Città metropolitana e con gli agenti della polizia locale per gestire al meglio l'emergenza e garantire in tempi rapidi la riapertura. Sono in corso, inoltre, dei colloqui con Cotral per la programmazione dei servizi sostitutivi. La strada è ancora chiusa al traffico veicolare e ai mezzi pubblici, anche a causa di possibili ulteriori distacchi di materiale. Una misura propedeutica alla messa in sicurezza e alla riapertura della viabilità. È consentito soltanto il passaggio fino al cimitero comunale". (Rer)