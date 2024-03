Casa: Rozza (PD), bando da 14 milioni non rappresenta reale opportunità per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non pensino, infatti, i cittadini di prepararsi a presentare domanda, come fa intendere la comunicazione dell'assessore Franco, perché il bando è rivolto agli operatori, pubblici e privati, a cui destina un contributo a fondo perduto per realizzare camere e posti letto. Ma questa non è la soluzione per le famiglie. I fondi abitativi sociali devono essere destinati alla realizzazione di alloggi aggiuntivi al patrimonio pubblico per rispondere all'enorme bisogno di abitazione delle famiglie". Lo dichiara Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito Democratico, al nuovo bando di Regione Lombardia che stanzia 14 milioni di euro per i servizi abitativi. "Saremmo molto d'accordo per reperire alloggi dai privati, cioè imprese, cooperative, onlus, da destinare ai servizi abitativi sociali e quindi alle famiglie che non riescono ad accedere al mercato privato degli affitti o dei mutui e non hanno i requisiti per avere una casa popolare, ma l'operazione che sta facendo Regione Lombardia non è questa", conclude Rozza. (Com)