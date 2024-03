Somalia: Africom, raid aereo vicino alla città di Afgoi non è stato condotto dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono i responsabili dell’attacco con droni avvenuto la notte scorsa contro il gruppo jihadista al Shabaab nel villaggio di Baghdad, in Somalia, situato vicino alla città di Afgoi e a circa 35 chilometri dalla capitale, Mogadiscio, a seguito del quale sono morti più di 20 civili e altri 15 sono rimasti feriti. Un portavoce del Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) ha affermato ad “Agenzia Nova” che gli Stati Uniti “non hanno effettuato nessun attacco aereo dopo quello effettuato il 10 marzo scorso” su richiesta del governo somalo, che ha colpito le postazioni di al Shabaab nel villaggio di Ugunji. L’attacco della notte scorsa segue una giornata di violenti scontri avvenuti nel villaggio di Jambalul tra le forze dell’Esercito nazionale somalo (Sna) e un gruppo di miliziani di al Shabaab, che hanno teso loro una imboscata. In quell’occasione sono morti 13 militari somali e altri nove sono rimasti feriti. (segue) (Res)