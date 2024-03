Somalia: Africom, raid aereo vicino alla città di Afgoi non è stato condotto dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta del governo federale della Somalia, il Comando africano degli Stati Uniti (Africom) ha condotto lo scorso 10 marzo un raid aereo contro il gruppo terroristico al Shabaab in un'area remota nelle vicinanze di Ugunji, a circa 71 chilometri a sud-ovest di Mogadiscio. Nell'attacco, fa sapere Africom in una nota, sono morti tre miliziani mentre nessun civile è rimasto ferito. "Al Shabaab ha dimostrato sia la volontà che la capacità di attaccare le forze statunitensi e di minacciare gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti. L’Us Africa Command, insieme ai suoi partner, continua ad agire per impedire a questo gruppo terroristico dannoso di pianificare e condurre attacchi nella regione, che danneggiano in modo sproporzionato i civili", si legge nella nota. "La Somalia rimane fondamentale per il contesto di sicurezza nell’Africa orientale. Le forze del Comando africano degli Stati Uniti continueranno ad addestrare, consigliare ed equipaggiare le forze partner per fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per sconfiggere al Shabaab", conclude la dichiarazione. (Res)