Regno Unito: il 18 luglio Blenheim Palace ospiterà prossima riunione Comunità politica europea

- Il Regno Unito ospiterà la riunione della Comunità politica europea (Cpe) il 18 luglio 2024 al Blenheim Palace, nell'Oxfordshire. L'incontro, che riunirà circa 50 leader provenienti da tutta Europa, è il primo sul suolo britannico dopo la Brexit e offre un'importante opportunità per i Paesi di tutto il continente di cooperare e discutere questioni chiave. La Cpe si è riunita per la prima volta nell'ottobre del 2022, e questa sarà la quarta riunione. I precedenti vertici sono stati determinanti nell'unire l'Europa contro l'aggressione russa dell'Ucraina, forgiando la cooperazione europea su tematiche come la sicurezza energetica e l'immigrazione. (segue) (Rel)