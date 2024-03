Regno Unito: il 18 luglio Blenheim Palace ospiterà prossima riunione Comunità politica europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieto che il Regno Unito ospiterà il prossimo incontro della Comunità politica europea nello storico Blenheim Palace" ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak, secondo cui "si tratta di un forum importante per la cooperazione in tutta Europa sulle questioni che riguardano tutti noi, minacciando la nostra sicurezza e prosperità". "Dal dare il nostro pieno sostegno all'Ucraina al fermare la piaga del traffico di esseri umani e dell'immigrazione illegale, sotto la guida del Regno Unito l'incontro riunirà i nostri amici, partner e vicini europei per affrontare le nostre sfide comuni", ha aggiunto Sunak. (Rel)