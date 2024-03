Roma: Bonessio (Avs), bene approvazione Aula a proposta per riciclo mozziconi sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione della proposta di deliberazione volta a contrastare l'abbandono dei mozziconi di sigarette per le strade della Capitale e promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema, "l'Assemblea capitolina dimostra che è necessario agire in maniera trasversale e su più fronti per garantire la tutela dell'ambiente e della salute". Lo dichiara in una nota il consigliere dell'Alleanza capitolina verdi-sinistra Ferdinando Bonessio. "Ringrazio il consigliere Dario Nanni - aggiunge - per essersi fatto promotore di una proposta che vuole individuare linee di indirizzo volte a porre un freno a questa dannosa e cattiva abitudine attraverso la diffusione capillare di contenitori nei punti più sensibili della città e l'avvio al riciclo dei mozziconi come già avviene in altre città. L'abbandono delle cicche per strada e lungo i marciapiedi non è soltanto il segno tangibile della inciviltà di alcune persone ma è anche un fenomeno che mina il decoro della città e che contribuisce notevolmente a sporcarla. Le sigarette abbandonate per terra rilasciano infatti sostanze che contribuiscono all'inquinamento e che sono altamente nocive per tutti gli esseri viventi. Per questo, anche in vista del Giubileo che vedrà l'arrivo a Roma di milioni di persone, sarà nostro dovere seguire con attenzione l'iter per l'effettiva e rapida attuazione della proposta", conclude.(Com)