Salario minimo: Scotto (Pd), Firenze primo comune ad imporlo negli appalti pubblici

- La giunta comunale di Firenze è la prima in Italia che adotta finalmente una delibera per imporre negli appalti comunali il salario minimo orario a 9 euro. Lo ha detto il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Artuto Scotto. "Mi sembra una scelta molto significativa che dovrebbe indicare una strada a tante comunità locali per intraprendere la strada della buona occupazione e della giusta retribuzione - ha aggiunto -. La destra ha detto 'no' a una misura di civiltà nei mesi scorsi, ma restano ancora aperte la necessità e l'urgenza di una risposta all'emergenza salariale che condanna soprattutto giovani e donne a una vita precaria e a condizioni inaccettabili di sfruttamento. Il segnale che viene da Firenze è una svolta importante da cui non si può più tornare indietro", ha concluso Scotto. (Rin)