Speciale scuola: Firenze, Mic, le Carte della cultura protagoniste a Fiera Didacta Italia

- Il ministero della Cultura parteciperà a Fiera Didacta Italia, l’appuntamento dedicato al mondo della scuola in programma dal 20 al 22 marzo 2024 alla Fortezza da Basso di Firenze. Durante i tre giorni dell’evento, curati per il MiC dal “Servizio VI Eventi, mostre, manifestazioni” del Segretariato generale in collaborazione con la Direzione Educazione e Ricerca (DG ERIC), studenti, docenti e personale scolastico verranno accolti nello spazio istituzionale del ministero, situato nel Padiglione Spadolini, suddiviso in un’area informativa e in un’altra dedicata alla didattica. Al desk i ragazzi potranno ottenere informazioni riguardanti la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”, i nuovi strumenti elettronici predisposti dal ministero in sostituzione del Bonus Cultura 18 App e finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i giovani, che saranno assistiti nella consultazione del sito www.cartegiovani.cultura.gov.it e avranno l’opportunità di scoprire maggiori dettagli su come richiedere le Carte, sui requisiti necessari per ottenere i voucher e sulle tempistiche e le modalità di come questi potranno essere spesi. Nello spazio attrezzato per la formazione, invece, si svolgeranno numerose attività didattiche interattive. In particolare, il 21 marzo, è in programma una “sfida” tra due istituti superiori toscani nel laboratorio “Progetta la tua Capitale italiana della Cultura”, promosso dal “Servizio VI Eventi, mostre, manifestazioni” che cura anche la procedura di selezione della Capitale da cui questo laboratorio prende spunto, per candidare idealmente una capitale dei giovani. (Com)