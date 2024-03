Speciale scuola: Ascani (Pd) a Valditara, non è compito suo decidere polemiche opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è compito suo, ministro, decidere su cosa le opposizioni possono polemizzare. “Si concentri sul far funzionare la scuola, sul valorizzare il ruolo dei docenti e il lavoro della comunità scolastica tutta anziché far diventare caso nazionale una vicenda come questa per pure esigenze di propaganda. Ascolti meno il suo leader Salvini e più i bisogni della scuola”. Lo scrive su X il vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del Partito democratico, in risposta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, secondo cui “rispetto alla vicenda di Pioltello inviterei la senatrice Malpezzi e la deputata Manzi ad evitare polemiche scomposte e strumentali nel rispetto dei ruoli istituzionali e della intera comunità scolastica”. (Rin)