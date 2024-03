Speciale scuola: Milano, Scurati (Lega), chiusura scuole per Ramadan porta aperta per islamizzare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere una scuola per festeggiare il Ramadan "è una scelta inaccettabile che va contro il principio stesso di integrazione, a meno che non lo si voglia leggere al contrario: ovvero che gli italiani si devono integrare alle tradizioni e alle feste islamiche", cosi in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in merito alla chiusura di un istituto di Pioltello nel Milanese per festeggiare il Ramadan. Chi "straparla di atto di civiltà, integrazione e antirazzismo non si rende conto che azioni come queste spalancano la porta all'islamizzazione del nostro Paese, come già sta avvenendo nel resto d'Europa, lasciando campo libero a chi pretende, apertamente, di imporre usi e costumi del mondo islamico nel nostro Paese", aggiunge. La Lega "è e sarà sempre contro a questa visione sbagliata e pericolosa di integrazione", conclude Scurati. (Com)