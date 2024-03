Speciale scuola: Frassinetti (Fd'I) su Pioltello, giusto procedere con verifica motivazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido quanto detto dal Ministro Valditara in relazione al caso della scuola di Pioltello che ha deciso di sospendere le lezioni in occasione del Ramadan. È giusto che gli uffici competenti del ministero verifichino le motivazioni di carattere didattico che hanno determinato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento. La prima nostra preoccupazione è quella di non ledere il diritto allo studio di alcuno." Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. (Rin)