Speciale scuola: Valditara, Ufficio regionale sta valutando delibera istituto Pioltello su chiusura per Ramadan

- L'ufficio scolastico regionale “sta verificando innanzitutto se la delibera è stata motivata e, in secondo luogo, se questa deroga corrisponde a esigenze di natura didattica legate al piano dell'offerta formativa. Dopodiché L'ufficio scolastico regionale farà le opportune valutazioni. È un problema di rispetto delle regole”. Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara commentando la vicenda della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere un giorno per la fine del Ramadan per permettere agli studenti di fede islamica di festeggiare, a margine di un vento a Mind, Milano innovation district. “Le scuole – ha proseguito - non possono istituire nuove festività in modo diretto o indiretto, se ci sono esigenze di natura didattica possono integrare il calendario della Regione. II calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia, le scuole possono derogare per esigenze comprovate legate al piano dell'offerta formativa”. (Com)