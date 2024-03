Speciale scuola: Valditara, su vicenda Pioltello non c'è contesa politica, ma volontà di fare rispettare le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda della Scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere per un giorno il 10 aprile per consentire agli studenti di fede islamica di celebrar la fine del Ramadan, "non si tratta di essere scuole inclusive o esclusive, si tratta di rispettare la legge: le vacanze legate a festività o celebrazioni non possono essere definite dalle scuole. Le scuole devono fare esclusivamente valutazioni di natura didattica: se le valutazioni sono state di natura didattica nulla questio, se le valutazioni, invece, sono state altre, ritengo che con la legge abbia poco a che vedere". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara a margine di un evento a Mind, Milano innovation district, sottolineando che il giudizio “lo daranno le autorità deputate, il ministro, ovviamente, non prende provvedimenti sanzionatori o di validazione degli atti". Valditara ha poi sottolineato che "non c'è una contesa politica, c'è solo la necessità di rispettare le regole. Si può decidere qualsiasi cosa, purché siano gli organi competenti a prendersi la responsabilità di farlo. In questo paese, purtroppo è invalsa l'abitudine, sulla base di valori di riferimento politicamente corretti, di fare riflessioni su come ci si dovrebbe comportare. Ci si comporta secondo le regole: se sbagliate si cambiano, se condivise da una maggioranza si tengono". (Rem)