Speciale scuola: Gasparri (FI), bene Valditara, certi che si interverrà adeguatamente su assurda decisione

20 luglio 2021

- Siamo certi che si interverrà adeguatamente sull'assurda decisione del preside di una scuola milanese che ha scelto di chiudere l'istituto comprensivo di Pioltello per la fine del Ramadan. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Ha detto bene il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ‘le scuole non possono stabilire nuove festività’. E apprezziamo il fatto che abbia sottolineato che farà rispettare la legge e le regole”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Non è ammissibile che, a causa di una festività religiosa che non viene celebrata nel nostro Paese, le lezioni scolastiche vengano interrotte per tutti gli alunni. Rispetto per tutti ma senza perdere i nostri valori e la nostra identità". (Rin)