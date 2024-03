Pakistan: stampa, missione Fmi si è protratta per mancato consenso su alcune condizioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’8 febbraio si sono tenute le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, e delle assemblee provinciali. Il 4 marzo Shehbaz Sharif, della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), dopo un’alleanza col Partito popolare pachistano (Ppp) e altre forze politiche minori, si è insediato come primo ministro, ruolo che ha già ricoperto dall’aprile 2022 all’agosto 2023, raggiungendo l’accordo con l’Fmi. Il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex premier Imran Khan, i cui esponenti, per questioni legali, hanno partecipato alle elezioni come candidati indipendenti, ha definito il voto una “frode” e ha annunciato che Khan, dal carcere in cui è recluso da agosto per una serie di complesse vicende giudiziarie, avrebbe inviato una lettera al Fondo monetario per chiedergli di subordinare il sostegno finanziario al Pakistan a un controllo sulla regolarità delle elezioni. (segue) (Inn)