Gaza: Tajani, stop a combattimenti fondamentali ma no a interruzione rapporti con Israele

- Sul cessate il fuoco in Medio Oriente “l’interruzione dei combattimenti è fondamentale, lo abbiamo ripetuto in tutti i modi e ieri abbiamo contro Hamas e contro i coloni” in Cisgiordania ma l’Italia non è “d’accordo sulla proposta spagnola e irlandese di interrompere il dialogo politico con Israele”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle comunicazioni presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato. (Res)