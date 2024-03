Stellantis: Airaudo (Cgil), su Mirafiori occorre passare dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Carlos Tavares, in due lunghe interviste al Sole24Ore e al Quotidiano Nazionale, è tornato a parlare anche di Mirafiori. Noi vorremmo che si passasse dalle dichiarazioni di intenti ai fatti. Lo ha affermato in una nota stampa il segretario della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo. “L'amministratore delegato di Stellantis dovrebbe incontrare i sindacati di Torino per Mirafiori e i sindacati nazionali per il resto d'Italia e dire delle parole conclusive. Abbiamo bisogno di sapere quali prodotti, quanta occupazione e in quanto tempo si possono saturare gli impianti uscendo dalla cassa integrazione. (segue) (Rpi)