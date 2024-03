Fisco: Ricchiuti (Fd'I), evasione si combatte agendo su frodi doganali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera lotta all'evasione si attua agendo con professionalità e durezza su frodi doganali e frodi carosello, sulle operazioni estero su estero, sulle compensazioni indebite e sulle attività di extra comunitari cd 'apri e chiudi'". Lo ha detto Lino Ricchiuti, responsabile nazionale del dipartimento Imprese e Mondi produttivi. "In un anno la nuova norma su quest'ultima pratica, ad esempio, ha già portato notevoli frutti con milioni di euro recuperati e un migliaio di aziende fantasma chiuse d'ufficio. Attività che producono miliardi di euro e non certo in contanti. Ma la via più semplice per certa sinistra è dare in pasto all'opinione pubblica, l'idraulico o il semplice libero professionista - ha aggiunto -. Andrebbe precisato, invece, che basterebbe chiedere fattura al tecnico con partita iva che presta un servizio, e in questo modo nessun 'idraulico' evaderebbe. Diverso è far lavorare in nero per risparmiare, perché in questo caso si è complice due volte. Mentre i signori 'prenditori' sopra menzionati, evadono circa il 90 per cento del totale. Per la sinistra e per la stampa asservita, però, gli unici responsabili sono gli artigiani o i negozianti mettendoli alla gogna, vessandoli come hanno fatto negli ultimi 10 anni, tanto che ne abbiamo perso quasi un milione. Il popolo che li segue è felice, salvo lamentarsi che il figlio non trova lavoro e a chi dice che noi siamo a favore di chi evade mi limito solo a dire che non ha capito assolutamente nulla", ha concluso Ricchiuti. (Rin)