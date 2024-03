Russia: Putin autorizza vendita delle attività di società mineraria d'oro Highland Gold

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato un accordo per l'acquisto del 100 per cento delle azioni della società d'estrazione dell'oro Highland Gold. Il decreto presidenziale è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Nel maggio 2023, Highland Gold e il suo proprietario Vladislav Sviblov sono stati soggetti a sanzioni emanate dal Regno Unito. Lo scorso dicembre anche gli Stati Uniti hanno introdotto delle sanzioni contro la società. Si tratta di un'azienda che si occupa di estrazione ed esplorazione dell'oro nelle regioni russe di Khabarovsk, Kamchatka e Transbajkalia, così come il circondario autonomo russo di Chukotka. (Rum)