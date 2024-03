Difesa: Crosetto, industria occidentale sottoposta a sollecitazione senza precedenti per via della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa occidentale è sottoposta a una sollecitazione cui nessuno pensava mai di dover assistere, e questa sollecitazione è data dalla differenza di produzione bellica tra la Russia e i Paesi occidentali. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni presso le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Loro (i russi) hanno riconvertito completamente l'economia in un'economia di guerra, reinvestendo gli introiti delle immense risorse minerarie nell'industria della difesa. Ci confrontiamo su uno scenario di questo tipo. La Russia non ha alcuna intenzione di ridurre la sua produzione militare né di smettere di bombardare. Non ne ha alcuna intenzione", ha aggiunto Crosetto. (Res)