Lavoro: Mulè (FI), sviluppo competenze professioni non organizzate è centrale

- Quello della formazione e sviluppo delle competenze delle professioni non organizzate “è un tema centrale e lo è perché ci dice una cosa: o siamo in grado di interpretare il senso di oggi, o siamo in grado di intercettare ciò che è modernità nel presente, o noi perdiamo la scommessa di sviluppo che riguarda il nostro futuro. O noi abbiamo consapevolezza di ciò che sta cambiando nella società in termini di professioni non organizzate, o noi perdiamo un treno”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel suo intervento in occasione del convegno “Formazione e sviluppo delle competenze delle professioni non organizzate", presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto. “Il mondo delle professioni non organizzate abbraccia tutto ciò che è progresso. I fondi interprofessionali devono necessariamente andare oltre il recinto della normativa attuale”, ha aggiunto Mulè.(Rin)