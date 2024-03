Russia: Blinken, elezioni presidenziali in un clima di intensa repressione dell’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti elezioni presidenziali in Russia sono avvenute in un clima di intensa repressione delle voci indipendenti e a, a prescindere dall’esito “pre-determinato” del voto, gli Stati Uniti continueranno a stare dalla parte di chi vuole un futuro più radioso per il Paese. Lo afferma il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una nota diramata oggi dal dipartimento di Stato. Il Cremlino, ricorda il capo della diplomazia di Washington, ha sistematicamente emarginato i gruppi che chiedono processi democratici e stato di diritto, e ha negato la registrazione dei candidati che si oppongono alla guerra in Ucraina sulla base di falsi pretesti tecnici, né ha invitato a osservare il processo elettorale rappresentanti di organizzazioni internazionali credibili. Queste misure “illustrano il grado in cui il Cremlino ha negato ai propri cittadini un processo democratico trasparente e significativo” e le elezioni “non possono che essere descritte come non democratiche”. (segue) (Was)