Russia: Blinken, elezioni presidenziali in un clima di intensa repressione dell’opposizione (2)

- ùSin dall’invasione dell’Ucraina, ricorda ancora Blinken, il Cremlino ha cercato di proiettare l’illusione che la popolazione russa sia inequivocabilmente a sostegno della sua guerra brutale, eliminando ogni spazio per il dibattito civico e intensificando la sua campagna di intimidazioni, violenze e censure contro i media indipendenti e la società civile. Il segretario di Stato ricorda anche le elezioni “farsa” condotte nei territori occupati dell’Ucraina, “un chiaro esercizio di propaganda nella speranza di rafforzare le illegittime rivendicazioni della Russia”, e la morte in carcere dell’oppositore Aleksej Navalnyi. Il presidente Vladimir Putin, conclude Blinken, sta privando i cittadini russi dell’accesso all’informazione e della partecipazione politica e, a prescindere dall’esito pre-determinato di queste elezioni, gli Stati Uniti continueranno a stare dalla parte di chi persegue un futuro migliore per la Russia. (Was)