Imprese: report Intesa Sanpaolo e Manageritalia, industria e terziario per doppia transizione

- Il rapporto tra industria e settore terziario si consolida con la spinta all'innovazione e alla diffusione del 4.0. La crescita degli investimenti italiani ammonta al 20,4 per cento nel quadriennio 2019-22 ed è particolarmente sostenuta dagli investimenti digitali. Questi i temi principali emerse dalla presentazione del report sul tema della crescente integrazione tra servizi e industria, nell’ambito dell’incontro “Terziario e manifattura - Insieme per la sfida della doppia transizione", organizzato da Manageritalia e Intesa Sanpaolo questa mattina a Milano. Nella produzione italiana di beni, la componente di servizi superava il 24 per cento già nella fase pre-Covid, prima dell'accelerazione avviata dalla pandemia. Cresce anche la componente di lavoratori adibiti alle attività di servizio: i colletti bianchi sono aumentati del +3 per cento tra 2011 e 2022, in rapporto all'occupazione totale manifatturiera, con mansioni sempre più connesse alla doppia transizione digitale e ambientale. "Aumenta da tempo l'interrelazione e la sinergia tra manifattura e servizi, nelle catene del valore globali. E' un fenomeno di cui i policy maker, le istituzioni, gli economisti, i finanziatori, gli imprenditori e i manager devono tener conto per far evolvere i modelli di business e le politiche industriali”,ha commentato Mario Mantovani presidente Manageritalia. “Una terziarizzazione sempre più protagonista dell'economia, un fattore chiave per le transizioni digitale e ambientale, con la necessità di individuare policy in grado di far crescere il valore aggiunto e la produttività, grazie soprattutto a investimenti nel capitale umano, manageriale e tecnico". (segue) (Rem)