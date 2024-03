Imprese: report Intesa Sanpaolo e Manageritalia, industria e terziario per doppia transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti digitali “giocano un ruolo determinante nell'influenzare la crescita economica del paese" ha spiegato Gregorio De Felice, chief economist e responsabile Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Gli investimenti in proprietà intellettuale, in particolare, “rappresentano la componente più dinamica della spesa, con una crescita del 36,3 per cento in un'ottica di lungo periodo 2008-22. Dietro questo dinamismo c'è l'effetto dell'adozione del pacchetto incentivante Transizione 4.0. Gli investimenti digitali in Italia hanno sostenuto la crescita di quelli totali dal 2016, “abbiamo recuperato il ritardo, ma non vuol dire che siamo diventati leader in questo, il dato rimane comunque inferiore alla media Ue” ha continuato De Felice, osservando che gli investimenti digitali sono oggi consolidati grazie agli “incentivi” per l’industria 4.0. Un’ulteriore accelerazione “deriva dalla Transizione 5.0”, ha ricordato De Felice, ovvero “nuove misure per tutti gli investimenti per beni e attività che consentano l’efficenza energetica”. (segue) (Rem)