Imprese: report Intesa Sanpaolo e Manageritalia, industria e terziario per doppia transizione (3)

- Dall'analisi condotta dall'Osservatorio del Terziario Manageritalia e dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo si evince come negli ultimi decenni si sia assistito a un crescente utilizzo di servizi nei processi industriali. Una terziarizzazione che riguarda tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione, alla commercializzazione dei beni. L'Italia appare ben posizionata in questo percorso di integrazione tra terziario e processi produttivi, con un peso dei servizi di mercato sul valore dell'output manifatturiero che superava il 24 per cento già nella fase pre-Covid, prima dell'accelerazione avviata dalla pandemia. Un dato secondo solo alla Francia (27,2 per cento), tra i grandi paesi europei. Determinante il contributo delle Attività professionali, tecniche e scientifiche (Apts), che giocano un ruolo chiave nell'affiancare le imprese industriali nell'R&D sperimentale, di fronte a una competizione globale che impone di spingere sull'offerta di beni innovativi. (segue) (Rem)