Imprese: report Intesa Sanpaolo e Manageritalia, industria e terziario per doppia transizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, è la filiera automotive a esercitare il principale effetto traino sulle Apts, seguita dai settori a medio-alto contenuto tecnologico come farmaceutica, elettronica e meccanica, ma anche da settori più tradizionali del Made in Italy, come il Tessile-abbigliamento. I servizi Ict, tra i grandi protagonisti della transizione digitale, sono in crescita in termini di supporto ai processi industriali, con una penetrazione che in Italia è più forte, ancora una volta, nell'automotive, che distanzia la meccanica. Tra i competitor europei, l'Italia è la nazione che fa registrare, per provenienza geografica dei servizi di mercato a supporto dei processi manifatturieri, il contributo domestico più alto, il 50,2 per cento; superate Germania 43 per cento, Spagna 39,5 per cento e Francia 38,2 per cento. (Rem)