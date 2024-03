Roma: Casini-Leoncini (Iv), pino crollato all'Eur, manutenzione del verde insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa volta la tragedia è stata solo sfiorata. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Il grosso pino caduto stamattina sulla Colombo, all'altezza di viale Asia - aggiungono -, ha distrutto un semaforo e due veicoli, ma per fortuna ha provocato soltanto un ferito lieve, grazie soprattutto alla prontezza di riflessi degli automobilisti in transito in quel momento. Una circostanza favorevole, insomma. Ma non è sempre sul caso che si può fare affidamento. È l'ennesima volta che accade, purtroppo, con l'aggravante che un incidente simile, proprio su quel tratto di strada, si è già verificato poco più di un anno fa. La manutenzione del verde procede troppo a rilento ed è inaccettabile che si debba aspettare l'incidente grave per dare un'accelerazione alla verifica dello stato di salute delle alberature, alla loro mappatura e messa in sicurezza, un'attività che ci auguriamo torni presto a rappresentare l'ordinaria amministrazione per questa città", concludono gli esponenti di Italia viva.(Com)