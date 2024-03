Roma: Bonessio (Avs), buon lavoro a Patrizia Prestipino, garante degli animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio rivolgere gli auguri di buon lavoro a Patrizia Prestipino, garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale. Così, in una nota, il consigliere Avs Nando Bonessio, vicepresidente Commissione Ambiente di Roma Capitale. "Grazie alla sua esperienza, alle sue competenze e all'impegno politico in difesa dei diritti degli animali - aggiunge -, la nuova Garante saprà svolgere al meglio un ruolo di cui la città di Roma ha un grande bisogno. Penso al tema della prevenzione e contrasto al randagismo, ai canali comunali, alle colonie feline, alle botticelle, agli animali del Bioparco e alle specie ittiche presenti nel Tevere. Una buona qualità della vita passa anche, e soprattutto, dalla capacità di saper tutelare e proteggere le diverse specie che popolano il nostro ecosistema urbano. Per questo sin da ora assicuro il mio impegno e la mia disponibilità a lavorare in sinergia per raggiungere importanti risultati in materia di salvaguardia della salute degli animali", conclude Bonessio.(Com)