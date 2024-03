Lavoro: Mazzetti (FI), no ad altre norme ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ideologia sterile "non risolve alcun problema, nemmeno quello delle morti sul lavoro". Lo afferma l'On. Erica Mazzetti, Deputata e responsabile dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia, in merito alla manifestazione a Piazza del Popolo. "Non servono nuove leggi, non servono certo altre strette come i sindacati vorrebbero, serve al più far applicare le norme esistenti e fare un riordino per rendere tutto più chiaro, comprensibile, applicabile, come già proposto dal dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, confrontandosi con le categorie economiche e gli professionali del settore, soprattutto dell'edilizia", spiega. "Anche se è sempre legittimo e democratico manifestare, trovo certe proteste, per quanto eclatanti, inutili e improduttive sul piano concreto al fine di ridurre le morti sul lavoro e salvaguardare la vita di tutti. Dobbiamo sapere anche che, soprattutto nei cantieri, non esiste il rischio zero", conclude Mazzetti.(Rin)