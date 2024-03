Energia: Squeri (FI), avviata indagine conoscitiva su tecnologia nucleare alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Camera dei deputati "ha preso il via l'indagine conoscitiva sulla tecnologia nucleare, un'iniziativa, assunta su richiesta di Forza Italia, per approfondire un tema fondamentale per il futuro". Lo ha detto il deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia, Luca Squeri. "Il calendario delle audizioni è molto fitto, in linea con l'obiettivo di offrire al legislatore e ai cittadini un quadro chiaro e reale, scevro da condizionamenti ideologici, sulle opportunità che questa fonte energetica porta con sé. Forza Italia sostiene il percorso per il ritorno al nucleare al fine di centrare l'obiettivo dell'indipendenza energetica e per mantenere gli impegni presi sulla decarbonizzazione", ha concluso Squeri. (Rin)