Banche: Damiani (Fi), vicepresidente Bce De Guindos riconosce bontà politiche nostro governo

- Il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, ha riconosciuto l"a bontà dell'operato del governo italiano rispetto alla tassa sugli extraprofitti". Lo ha detto il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio. Si tratta di una misura "grazie alla quale il nostro Paese può ritenersi all'avanguardia nelle politiche fiscali, difendendo da un lato i risparmi dei cittadini e, dall'altro, le imprese, che grazie al maggiore patrimonio bancario saranno facilitate nell'accesso al credito. E' - ha aggiunto - 'ulteriore conferma della direzione giusta intrapresa dal centrodestra per favorire una maggiore equità fiscale. Ancora una volta, come per la riforma fiscale, il centrosinistra non ci ha visto bene e viene smentito dai fatti. Noi andiamo avanti continuando a sostenere attivamente politiche che promuovano la giustizia fiscale e il benessere del Paese", ha concluso Damiani. (Rin)