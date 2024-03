Festa papà: presidente Camera Fontana premia Guido Trinchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A 74 anni ha fondato una casa-famiglia, alle porte di Roma, per dare un futuro ai suoi due figli, e ad altri ragazzi e adulti, con gravi disabilità. Lui è Guido Trinchieri, premiato questa mattina dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che nel consegnargli una medaglia che riproduce la facciata principale di palazzo Montecitorio, ha detto: "Nella giornata del papà accogliamo la testimonianza di una storia coraggiosa, ricordando le battaglie di tanti papà, di tante famiglie, nell'affrontare la sfida della quotidianità e nel donarsi ai propri figli". All'evento - si legge in una nota - era presente anche il presidente nazionale di Fish, Vincenzo Falabella, con la moglie Monica Di Roma. "La nostra vita è stata un continuo impegno per conquistare una normalità fatta di lavoro e di costruzione di un futuro per i nostri figli", ha sottolineato Trinchieri, raccontando che "con i nostri 85 anni di lavoro, 44 anni di mia moglie (Maria Graziella Daniela Vizzaccaro, oggi presente), 41 miei, abbiamo raccolto risparmi costituendo un trust, avvalendoci della legge sul Dopo di noi. Abbiamo così acquistato un immobile a San Vito Romano. Un posto incantevole: tutti abbiamo diritto alla bellezza. È stata quindi siglata una convenzione con il distretto socio-sanitario locale perché diventi a tutti gli effetti un servizio del territorio per il territorio. Vogliamo proporre un esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato".