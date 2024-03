Festa papà: presidente Camera Fontana premia Guido Trinchieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trinchieri ha proseguito: "L'obiettivo è dare ai nostri figli un'abitazione dignitosa in un clima familiare e configurato sulla base delle esigenze individuali. Sarà organizzata proprio come una casa famiglia aperta a tutta la comunità locale, e non solo. Questo è ciò che vogliamo lasciare, appunto, dopo di noi. Stiamo provando a realizzare la missione di ogni genitore: donare un futuro positivo ai propri figli". "La ricorrenza di oggi mette in evidenza l'impegno dei papà e delle famiglie per far vivere una vita dignitosa ai propri figli, garantendo di fatto pari opportunità e dignità - ha affermato Falabella -. Un impegno che Trinchieri ha fatto proprio, lavorando per costruire questa opportunità anche per altri". (Com)